В ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии
- РИА Новости
Об этом заявила на брифинге председатель избирательной комиссии Яна Коваленко.
«После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса распределились следующим образом: Евгения Гуцул — 27 376 голосов, или 52,36%», — цитирует её РИА Новости.
Соперник Гуцул Григорий Узун набрал 47,64% голосов.
Ранее выборы главы Гагаузии были признаны состоявшимися.
Также сообщалось, что явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%.