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В ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии

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Представительница оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии с результатом 52,36%.
В ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии
  • РИА Новости

Об этом заявила на брифинге председатель избирательной комиссии Яна Коваленко.

«После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса распределились следующим образом: Евгения Гуцул — 27 376 голосов, или 52,36%», — цитирует её РИА Новости.

Соперник Гуцул Григорий Узун набрал 47,64% голосов.

Ранее выборы главы Гагаузии были признаны состоявшимися.

Также сообщалось, что явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%.

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