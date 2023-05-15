В ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии

Представительница оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгения Гуцул побеждает на выборах главы Гагаузской автономии с результатом 52,36%.

Об этом заявила на брифинге председатель избирательной комиссии Яна Коваленко.

«После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса распределились следующим образом: Евгения Гуцул — 27 376 голосов, или 52,36%», — цитирует её РИА Новости.

Соперник Гуцул Григорий Узун набрал 47,64% голосов.

Ранее выборы главы Гагаузии были признаны состоявшимися.

Также сообщалось, что явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%.