В Гагаузии анонсировали митинг в защиту выбора избирателей

Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров анонсировал массовую акцию протеста в защиту выбора избирателей в автономии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы сегодня не отстоим это право, завтра нам его просто не дадут. Завтра в 12:00 мы должны инициировать митинг всех гагаузов в Комрате на площади и принять решение, что мы делаем дальше», — сказал депутат.

Агентство напоминает, что в Гагаузии 14 мая прошёл второй тур выборов главы региона.

В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор». После этого в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии.

Как сообщил канал Sputnik Молдова, сотрудники полиции пришли в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и попытались изъять бюллетени с выборов.