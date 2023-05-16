Сотрудники Антикоррупционного центра Молдавии пришли с обысками в ЦИК Гагаузии
- РИА Новости
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«Прямо сейчас в Центризбирком нагрянули представители Антикоррупционного центра из Кишинёва. Идут обыски», — цитирует РИА Новости Петрова.
По его словам, члены избиркома получили повестки на допрос.
Он отметил, что данная ситуация является незаконным вторжением.
15 мая в ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии. Выборы главы Гагаузии были признаны состоявшимися.
Также сообщалось, что явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%.