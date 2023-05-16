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Сотрудники Антикоррупционного центра Молдавии пришли с обысками в ЦИК Гагаузии

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Сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии пришли в ЦИК Гагаузии с обысками, сообщил депутат Народного собрания автономии Виктор Петров.
Сотрудники Антикоррупционного центра Молдавии пришли с обысками в ЦИК Гагаузии
  • РИА Новости
  • © Мирослав Ротарь

«Прямо сейчас в Центризбирком нагрянули представители Антикоррупционного центра из Кишинёва. Идут обыски», — цитирует РИА Новости Петрова.

По его словам, члены избиркома получили повестки на допрос.

Он отметил, что данная ситуация является незаконным вторжением.

15 мая в ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии. Выборы главы Гагаузии были признаны состоявшимися.

Также сообщалось, что явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%.

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