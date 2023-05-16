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Соцпартия Молдавии потребовала от Санду и правительства прекратить давление на Гагаузию

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Партия социалистов Молдавии требует от Кишинёва прекратить давление на Гагаузию и местный ЦИК после того, как в автономии прошли выборы.
Соцпартия Молдавии потребовала от Санду и правительства прекратить давление на Гагаузию
  • РИА Новости

«Партия социалистов Республики Молдова решительно осуждает действия правящего режима в отношении Гагаузской автономии по итогам выборов башкана Гагаузии. Скандальные заявления президента Майи Санду, премьер-министра Дорина Речана, обыски в Центризбиркоме Гагаузии — всё это свидетельствует о твёрдом намерении режима аннулировать итоги свободного волеизъявления жителей Гагаузии», — сказано в сообщении партии.

В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор». После этого в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии.

Как сообщил канал Sputnik Молдова, сотрудники полиции пришли в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и попытались изъять бюллетени с выборов.

Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров анонсировал массовую акцию протеста в защиту выбора избирателей в автономии.

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