Председатель КС Молдавии сообщил, что глава Гагаузии не сможет представлять партию «Шор»

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которая была избрана на этот пост в мае, не сможет представлять оппозиционную партию «Шор» из-за её запрета Конституционным судом, заявил председатель суда Николай Рошка.

«Представители и члены партии «Шор», которые на момент вынесения решения реализуют представительские мандаты в административно-территориальных органах всех уровней, в том числе в Гагаузии, продолжат выполнять мандаты как независимые представители. Если мандат представителя партии «Шор» в административно-территориальных органах, в том числе и в Гагаузии, свободен или станет свободен, то не будет одобрено ни одного мандата», — цитирует его РИА Новости.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.

Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.

Лидер партии Илан Шор заявил, что политическая сила будет участвовать в молдавских выборах всех уровней.