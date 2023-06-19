Лидер «Шора» заявил о намерении партии участвовать в молдавских выборах всех уровней
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«Партия «Шор» будет участвовать в выборах, мы сделаем необходимые юридические процедуры», — цитирует его ТАСС.
По словам Шора, команда партии найдёт форму, при которой будет участвовать в выборах. Она даже рассчитывает на следующих выборах на большинство в парламенте.
«Будет участвовать и в местных, и в парламентских и в президентских выборах со своей кандидатурой», — добавил он.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.