Лидер «Шора» заявил о намерении партии участвовать в молдавских выборах всех уровней

Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что политическая сила, несмотря на решение Конституционного суда Молдавии, будет участвовать в молдавских выборах всех уровней.

«Партия «Шор» будет участвовать в выборах, мы сделаем необходимые юридические процедуры», — цитирует его ТАСС.

По словам Шора, команда партии найдёт форму, при которой будет участвовать в выборах. Она даже рассчитывает на следующих выборах на большинство в парламенте.

«Будет участвовать и в местных, и в парламентских и в президентских выборах со своей кандидатурой», — добавил он.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.

Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.