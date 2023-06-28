«Дать бой Майе Санду»: к молдавскому оппозиционному блоку «Ш.О.Р.» присоединились две партии

К недавно созданному молдавскому оппозиционному блоку «Ш.О.Р.» присоединились две непарламентские партии — «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Наши». Как заявил в разговоре с RT лидер блока Илан Шор, «Ш.О.Р.» станет равноценной заменой запрещённой ранее в Молдавии партии «Шор». Он также отметил, что президент республики Майя Санду пошла на запрет этой политической силы, поскольку она будет для неё самым сложным соперником на выборах. Эксперты назвали создание нового блока удачным ребрендингом, который позволит сторонникам «Шора» продолжить борьбу в политическом поле.

К новообразованному молдавскому политическому блоку «Ш.О.Р.» присоединились два непарламентских объединения, говорится на сайте партии «Шор». «В новый блок входят пока две политические партии. Это «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и партия «Наши», — указано в сообщении пресс-службы.

Как отметила в беседе с RT представитель партии «Наши» Дарья Фёдорова, созданный Иланом Шором блок на сегодняшний день является единственной оппозиционной силой, которая может повлиять на ситуацию в Молдавии.

«Партия «Наши» решила принять приглашение вступить в «Ш.О.Р.», потому что на текущий момент это единственный блок, который действительно может что-то поменять, единственная оппозиционная сила, которая работает, действует и не отсиживается где-то в Кишинёве», — заявила политик.

Она добавила, что новый блок может составить очень серьёзную конкуренцию власти.

«После того как мы объявили о вступлении в «Ш.О.Р.», мы получили только положительную реакцию: люди пишут и звонят. Они видят в этом надежду на будущее», — сказала Фёдорова.

О решении создать новый блок в понедельник объявил лидер организации Илан Шор. Объединение получило название «Шанс. Обязанности. Реализация. — Ш.O.Р.». Движение возникло после того, как 19 июня в Молдавии была запрещена партия «Шор».

Акция протеста оппозиции в Кишиневе. На экране — Илан Шор

РИА Новости

© Родион Прока

Новый блок станет полноценной заменой запрещённой партии, считает Илан Шор. Такую точку зрения он высказал в разговоре с RT.

«Уверен, что создание нового блока является равноценной заменой партии «Шор», потому что люди голосуют не за юридическое название, а за людей», — сказал политик.

Ранее Шор сообщал, что у нового блока не будет руководителя, а сам он займёт в нём пост координатора. В опубликованной Шором декларации говорится, что блок нацелен, в частности, на восстановление доверия граждан к принципам верховенства закона и правового государства, а также на реализацию инициированных ранее партией «Шор» социальных, экономических и инфраструктурных проектов.

В документе также содержится призыв ко всем политическим силам, местным руководителям и гражданам, которые не согласны с неправомерными действиями власти и готовы бороться за верховенство закона, присоединиться к новому движению.

«Самый сложный соперник»

Напомним, инициатором запрета партии «Шор» в ноябре прошлого года выступило правительство Молдавии, которое направило соответствующий запрос в Конституционный суд (КС). Тогдашний министр юстиции страны Сергей Литвиненко обвинил партию «Шор» в наличии связей с секретными службами России и саботировании «проевропейского курса» Молдавии.

КС обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку запросу кабмина. В ответе комиссия указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений, однако последнее слово в этом вопросе остаётся за молдавскими судьями.

В результате 19 июня КС принял решение о запрете деятельности «Шора». Министерству юстиции было предписано создать комиссию по её ликвидации и исключению из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, члены парламента от партии «Шор» сохранят свои мандаты в качестве независимых депутатов, а фракция будет расформирована.

Майя Санду

AP

© Andreea Alexandru

Илан Шор считает, что президент Молдавии Майя Санду пошла на запрет партии из-за того, что эта политическая сила для неё — самый сложный соперник на выборах.

«Партия «Шор» является главной оппозиционной силой страны, и Санду понимает, что на следующих выборах она проигрывает именно партии «Шор». Она понимает, что «Шор» не будет искать с ней компромиссов в отношении нейтралитета и других принципиальных для граждан вопросов. Для неё сегодня самый сложный соперник — это именно «Шор». Санду прекрасно осознаёт, что потенциал партии «Шор» позволяет ей выиграть парламентские и президентские выборы», — заявил политик в комментарии RT.

Стоит отметить, что правительство Молдавии начало оказывать давление на партию «Шор» на фоне акций протеста, которые начались в стране в 2022 году из-за ухудшения социально-экономической ситуации. Участники многотысячных митингов требовали отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Одним из главных организаторов протестных акций стала партия «Шор».

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Помимо запрета «Шор», руководство Молдавии также инициировало уголовное преследование в отношении её вице-председателя Марины Таубер. В 2021 году её сняли с выборов мэра крупного города Бельцы, на которых она набрала в первом туре 47% голосов и считалась фаворитом гонки. Позже Таубер была задержана правоохранителями и помещена под домашний арест.

Кроме того, как отмечают аналитики, власти Молдавии фактически попытались отменить итоги майских выборов главы Гагаузии, на которых победила представитель партии «Шор» Евгения Гуцул, а считающийся лояльным Санду кандидат Дмитрий Кройтор в первом туре занял лишь четвёртое место.

После выборов Санду заявила, что голосование якобы прошло с многочисленными нарушениями. Затем в Центральную избирательную комиссию Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Однако позже Кишинёву всё же пришлось признать победу Гуцул.

Давление оказывается и на других представителей оппозиции. Так, уголовные дела были возбуждены против членов Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), в том числе её лидера Игоря Додона. Об этом сам Додон рассказывал в интервью «Известиям».

Подобный курс в отношении оппозиции Санду проводит в условиях действующего уже третий год в стране режима ЧП, который был введён из-за сложной ситуации в энергетике. Он предоставляет комиссии по чрезвычайным ситуациям возможность вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять средства из бюджета, а также координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.

На время ЧП молдавские власти приостановили действие лицензий телеканалов Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV из-за того, что они «недобросовестно» освещали конфликт на Украине.

Политический ребрендинг

В беседе с RT Илан Шор обратил внимание на игнорирование Евросоюзом фактов притеснения оппозиции в Молдавии.

«В Молдове закрыли шесть ТВ-каналов, но они (ЕС. — RT) не отреагировали... У нас отменили одни выборы, вторые чуть не отменили, и ни один европеец ничего не сказал. Те ценности, которые Европа декларирует уже давно, не соответствуют реальности. Это просто фантик без конфетки. Те ценности, ради которых люди стремились в Европу, уже давно не работают», — сказал политик.

Сторонники партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда Молдавии, где проходило заседание по вопросу её запрета

РИА Новости

© Родион Прока

Аналогичного мнения придерживается политолог Кирилл Аверьянов.

«Брюссель не реагирует на действия Санду, потому что он всегда исходит из того, что «своим» можно всё. Руководство Молдавии всё ещё относится к «своим», потому что Санду декларирует приверженность так называемым демократическим ценностям и демонстрирует желание вступить в ЕС», — заявил эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что запрет партии «Шор» свидетельствует о том, что Санду осознаёт слабость своих позиций в Молдавии.

«Санду чувствует непрочность своих позиций и ради их укрепления готова попрать демократические принципы, которые она сама же и декларирует. Будучи не в силах решить проблемы, о которых говорят люди, выходящие на улицы, молдавское руководство принимает решение этих людей запретить, а также ликвидировать ту политическую силу, которая представляет их интересы», — говорит эксперт.

Аналогичного мнения придерживается старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Происходящее в Молдавии говорит о том, что Санду идёт по пути таких стран, как Украина и Польша, где всякое инакомыслие подавляется юридическим и информационным путём, а также разными государственными мерами», — отметил политолог в разговоре с RT.

По мнению Кирилла Аверьянова, создание блока «Ш.О.Р.» стало удачным ребрендингом запрещённой партии. Такой шаг, считает аналитик, позволит партии продолжить политическую борьбу.