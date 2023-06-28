«Дать бой Майе Санду»: к молдавскому оппозиционному блоку «Ш.О.Р.» присоединились две партии
- Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии с требованием прекратить давление на оппозицию
- РИА Новости
- © Дмитрий Осматеско
К новообразованному молдавскому политическому блоку «Ш.О.Р.» присоединились два непарламентских объединения, говорится на сайте партии «Шор». «В новый блок входят пока две политические партии. Это «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и партия «Наши», — указано в сообщении пресс-службы.
Как отметила в беседе с RT представитель партии «Наши» Дарья Фёдорова, созданный Иланом Шором блок на сегодняшний день является единственной оппозиционной силой, которая может повлиять на ситуацию в Молдавии.
«Партия «Наши» решила принять приглашение вступить в «Ш.О.Р.», потому что на текущий момент это единственный блок, который действительно может что-то поменять, единственная оппозиционная сила, которая работает, действует и не отсиживается где-то в Кишинёве», — заявила политик.
Она добавила, что новый блок может составить очень серьёзную конкуренцию власти.
«После того как мы объявили о вступлении в «Ш.О.Р.», мы получили только положительную реакцию: люди пишут и звонят. Они видят в этом надежду на будущее», — сказала Фёдорова.
О решении создать новый блок в понедельник объявил лидер организации Илан Шор. Объединение получило название «Шанс. Обязанности. Реализация. — Ш.O.Р.». Движение возникло после того, как 19 июня в Молдавии была запрещена партия «Шор».
- Акция протеста оппозиции в Кишиневе. На экране — Илан Шор
- РИА Новости
- © Родион Прока
Новый блок станет полноценной заменой запрещённой партии, считает Илан Шор. Такую точку зрения он высказал в разговоре с RT.
«Уверен, что создание нового блока является равноценной заменой партии «Шор», потому что люди голосуют не за юридическое название, а за людей», — сказал политик.
Ранее Шор сообщал, что у нового блока не будет руководителя, а сам он займёт в нём пост координатора. В опубликованной Шором декларации говорится, что блок нацелен, в частности, на восстановление доверия граждан к принципам верховенства закона и правового государства, а также на реализацию инициированных ранее партией «Шор» социальных, экономических и инфраструктурных проектов.
В документе также содержится призыв ко всем политическим силам, местным руководителям и гражданам, которые не согласны с неправомерными действиями власти и готовы бороться за верховенство закона, присоединиться к новому движению.
«Самый сложный соперник»
Напомним, инициатором запрета партии «Шор» в ноябре прошлого года выступило правительство Молдавии, которое направило соответствующий запрос в Конституционный суд (КС). Тогдашний министр юстиции страны Сергей Литвиненко обвинил партию «Шор» в наличии связей с секретными службами России и саботировании «проевропейского курса» Молдавии.
КС обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку запросу кабмина. В ответе комиссия указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений, однако последнее слово в этом вопросе остаётся за молдавскими судьями.
В результате 19 июня КС принял решение о запрете деятельности «Шора». Министерству юстиции было предписано создать комиссию по её ликвидации и исключению из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, члены парламента от партии «Шор» сохранят свои мандаты в качестве независимых депутатов, а фракция будет расформирована.
- Майя Санду
- AP
- © Andreea Alexandru
Илан Шор считает, что президент Молдавии Майя Санду пошла на запрет партии из-за того, что эта политическая сила для неё — самый сложный соперник на выборах.
«Партия «Шор» является главной оппозиционной силой страны, и Санду понимает, что на следующих выборах она проигрывает именно партии «Шор». Она понимает, что «Шор» не будет искать с ней компромиссов в отношении нейтралитета и других принципиальных для граждан вопросов. Для неё сегодня самый сложный соперник — это именно «Шор». Санду прекрасно осознаёт, что потенциал партии «Шор» позволяет ей выиграть парламентские и президентские выборы», — заявил политик в комментарии RT.
Стоит отметить, что правительство Молдавии начало оказывать давление на партию «Шор» на фоне акций протеста, которые начались в стране в 2022 году из-за ухудшения социально-экономической ситуации. Участники многотысячных митингов требовали отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Одним из главных организаторов протестных акций стала партия «Шор».
Помимо запрета «Шор», руководство Молдавии также инициировало уголовное преследование в отношении её вице-председателя Марины Таубер. В 2021 году её сняли с выборов мэра крупного города Бельцы, на которых она набрала в первом туре 47% голосов и считалась фаворитом гонки. Позже Таубер была задержана правоохранителями и помещена под домашний арест.
Кроме того, как отмечают аналитики, власти Молдавии фактически попытались отменить итоги майских выборов главы Гагаузии, на которых победила представитель партии «Шор» Евгения Гуцул, а считающийся лояльным Санду кандидат Дмитрий Кройтор в первом туре занял лишь четвёртое место.
После выборов Санду заявила, что голосование якобы прошло с многочисленными нарушениями. Затем в Центральную избирательную комиссию Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Однако позже Кишинёву всё же пришлось признать победу Гуцул.
Давление оказывается и на других представителей оппозиции. Так, уголовные дела были возбуждены против членов Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), в том числе её лидера Игоря Додона. Об этом сам Додон рассказывал в интервью «Известиям».
Подобный курс в отношении оппозиции Санду проводит в условиях действующего уже третий год в стране режима ЧП, который был введён из-за сложной ситуации в энергетике. Он предоставляет комиссии по чрезвычайным ситуациям возможность вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять средства из бюджета, а также координировать работу СМИ и принимать другие чрезвычайные меры.
На время ЧП молдавские власти приостановили действие лицензий телеканалов Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV из-за того, что они «недобросовестно» освещали конфликт на Украине.
Политический ребрендинг
В беседе с RT Илан Шор обратил внимание на игнорирование Евросоюзом фактов притеснения оппозиции в Молдавии.
«В Молдове закрыли шесть ТВ-каналов, но они (ЕС. — RT) не отреагировали... У нас отменили одни выборы, вторые чуть не отменили, и ни один европеец ничего не сказал. Те ценности, которые Европа декларирует уже давно, не соответствуют реальности. Это просто фантик без конфетки. Те ценности, ради которых люди стремились в Европу, уже давно не работают», — сказал политик.
- Сторонники партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда Молдавии, где проходило заседание по вопросу её запрета
- РИА Новости
- © Родион Прока
Аналогичного мнения придерживается политолог Кирилл Аверьянов.
«Брюссель не реагирует на действия Санду, потому что он всегда исходит из того, что «своим» можно всё. Руководство Молдавии всё ещё относится к «своим», потому что Санду декларирует приверженность так называемым демократическим ценностям и демонстрирует желание вступить в ЕС», — заявил эксперт в беседе с RT.
Он добавил, что запрет партии «Шор» свидетельствует о том, что Санду осознаёт слабость своих позиций в Молдавии.
«Санду чувствует непрочность своих позиций и ради их укрепления готова попрать демократические принципы, которые она сама же и декларирует. Будучи не в силах решить проблемы, о которых говорят люди, выходящие на улицы, молдавское руководство принимает решение этих людей запретить, а также ликвидировать ту политическую силу, которая представляет их интересы», — говорит эксперт.
Аналогичного мнения придерживается старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Происходящее в Молдавии говорит о том, что Санду идёт по пути таких стран, как Украина и Польша, где всякое инакомыслие подавляется юридическим и информационным путём, а также разными государственными мерами», — отметил политолог в разговоре с RT.
По мнению Кирилла Аверьянова, создание блока «Ш.О.Р.» стало удачным ребрендингом запрещённой партии. Такой шаг, считает аналитик, позволит партии продолжить политическую борьбу.
«Шор провёл достаточно удачный ребрендинг. У него есть все шансы не только не потерять старых, но и приобрести новых сторонников. Я думаю, что к предстоящим выборам политическая активность Шора приведёт к тому, что партия станет главной оппозиционной силой в стране, потеснив Блок коммунистов и социалистов. Вполне возможно, что им удастся дать бой Майе Санду на предстоящих в 2024 году президентских выборах», — заключил эксперт.
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