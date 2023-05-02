Суд отправил под домашний арест вице-председателя молдавской партии «Шор» Таубер

Вице-председателя оппозиционной молдавской партии «Шор» Марину Таубер отправили под домашний арест. Об этом сообщили в районном суде Кишинёва.

«Суд постановил избрать Марине Таубер меру пресечения — домашний арест сроком на 20 суток, начиная с даты и времени задержания, то есть с 1 мая 2023 года в 09:40»,— приводит РИА Новости слова судьи Елизаветы Бузу.

Ранее сторонники и представители партии «Шор» провели митинг в поддержку Таубер перед зданием районного суда в Кишинёве.

1 мая Таубер задержали в аэропорту Кишинёва, политик планировала вылететь в Тель-Авив.