Сторонники партии «Шор» пикетируют суд в Кишинёве в поддержку Марины Таубер

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Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» проводят митинг в поддержку вице-председателя политсилы Марины Таубер перед зданием районного суда в Кишинёве, сообщает РИА Новости.

«Задержание нашей коллеги было незаконным. Власти страны и лично президент Майя Санду обеспокоены результатами выборов в Гагаузии, где наш кандидат набрала достаточно голосов, чтобы выиграть гонку. Она вышла во второй тур, и это пугает режим Санду», — сказал на митинге депутат городского собрания Кишинёва Сергей Кузнецов.

Ранее адвокат Аурелиу Коленко, представляющий интересы вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, назвал в эфире Primul in Moldova её задержание политическим заказом.

1 мая Таубер задержали в аэропорту Кишинёва, политик планировала вылететь в Тель-Авив.

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