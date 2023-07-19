Отказ от суверенитета: в Молдавии раскритиковали идею присоединения страны к Румынии

Молдавия при президенте Майе Санду постепенно утрачивает независимость, заявил экс-глава республики Владимир Воронин. Он также раскритиковал идею присоединения страны к Румынии, которую продвигают ряд молдавских и румынских политиков. Помимо этого, Воронин считает ошибкой решение переименовать молдавский язык в румынский, которое было принято правящей партией в марте этого года. Ранее лидер ПСРМ Игорь Додон сообщал, что Майя Санду готовит военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии. По словам аналитиков, отказ Кишинёва от суверенитета не принёс бы выгоды ни Молдавии, ни Румынии.

Молдавия при президенте Майе Санду теряет свою независимость. Об этом заявил экс-глава республики, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

«Молдова шаг за шагом теряет свою независимость. Правящая власть отказала нам в названии нашего родного языка. Оказывается, теперь мы все румыны! Хотя молдавское государство сформировалось на 440 лет раньше, чем Румыния», — приводит его слова молдавский портал enews.md.

Воронин также заявил о попытках Бухареста влиять на ситуацию в Молдавии.

«Посмотрите сами: Румыния привлекает к себе молдавскую молодёжь посредством бесплатного образования, системой стипендий и льгот. В любом государственном учреждении, начиная с министерств, сидят румынские кураторы, которые указывают чиновникам, что и как делать», — сказал лидер компартии.

Экс-президент подверг критике идею присоединения страны к Румынии.

«Они там все в Румынии наперебой кричат, что мы вам поможем, мы вас выручим... Громче всех, кстати, это кричал Мирча Джоанэ в свою бытность министром иностранных дел Румынии. Теперь он заместитель генсека НАТО, но кричит то же самое. Да оставьте вы нас в покое со своей помощью! Мы сами, без чужих костылей способны построить Европу у себя дома. Что мы и начали делать ещё в 2002 году и добились в этом определённых успехов», — констатировал Владимир Воронин.

Владимир Воронин

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Стоит отметить, что в 2022 году с аналогичными предостережениями выступил лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон. В своём Telegram-канале он сообщил о подготовке военного и политического присоединения Молдавии к Румынии.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета. Без учёта мнения граждан, вопреки конституционным нормам готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС (партия «Действие и солидарность». — RT) и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века», — заявил Додон.

Он добавил, что «Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства».

По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС при президенте РФ, доцента МГУ им. Ломоносова Натальи Харитоновой, молдавские власти сегодня реализуют курс на сближение с Западом. Одной из составляющих такой политики является более тесное сотрудничество с Румынией, уточнила специалист.

«Вопрос объединения с Румынией — это одно из направлений движения Молдавии в сторону Запада. В молдавском политикуме давно идут дискуссии о том, что интегрироваться в европейские структуры можно самостоятельно, а можно и через вхождение республики в состав Румынии, которая уже находится в ЕС. Румынский трек всегда присутствовал в повестке прозападных властей Молдавии», — заявила аналитик в беседе с RT.

Ликвидация независимости

Напомним, тема присоединения Молдавии к Румынии фигурирует в информационном поле республики с момента распада СССР. Стремление части молдавских элит передать страну под контроль Бухареста стала одной из причин возникновения конфликта в Приднестровье.

Сегодня в Молдавии легально существуют партии, ставящие своей целью присоединение к Румынии. К таким политическим силам можно отнести, в частности, Либерал-демократическую партию Молдовы, Румынскую народную партию, Либеральную партию, Партию национального единства и Союз спасения Бессарабии. Кроме того, в Молдавии официально действует румынский «Альянс за объединение румын».

Игорь Додон

AP

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Стоит отметить, что данные партии не представлены в парламенте Молдавии, однако некоторые из них имеют своих представителей в муниципальных и районных советах.

Правящая партия Майи Санду «Действие и солидарность» официально не ставит своей целью присоединение к Румынии, однако её нельзя отнести и к категорическим противникам этой идеи.

Так, по словам Игоря Додона, на устроенном Санду в мае митинге в поддержку евроинтеграции звучали прорумынские лозунги.

«В ходе митинга активно звучали лозунги о ликвидации независимости Республики Молдова и присоединении к соседней Румынии, а также речёвки, грозящие втягиванием Молдовы в военный конфликт на территории соседней Украины», — заявил политик в своём Telegram-канале.

Сама Майя Санду является гражданкой Румынии. В своих выступлениях она не отвергает возможность вхождения в состав Румынии, однако отмечает, что для этого необходима поддержка большей части населения.

«Мы знаем, что есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения. Такой большой проект может быть реализован только при поддержке подавляющего большинства в обществе. Посмотрим, как будут развиваться события», — заявила она в декабре 2021 года в эфире телеканала Pro TV.

Другие члены команды Санду также не исключают возможность утраты Кишинёвом суверенитета. Так, министр энергетики страны Виктор Парликов в мае этого года заявил, что объединение Молдавии и Румынии может произойти после вступления республики в Евросоюз.

В марте текущего года партия Санду простым большинством голосов в парламенте приняла резонансный закон о смене названия языка с молдавского на румынский. Для внесения поправок в Конституцию, где государственным языком обозначен молдавский, партии не хватило голосов — для этого требуется поддержка не менее двух третей депутатов.

«Брюссель одёргивает Бухарест»

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, присоединение Молдавии к Румынии стало бы ошибкой.

«Для Молдавии эффективнее и продуктивнее быть самостоятельным государством, в том числе с точки зрения финансирования. Сейчас Кишинёв сам решает, как и на что распределять средства. При вхождении в состав Румынии молдавскому руководству придётся делегировать часть этих полномочий Бухаресту», — сказал эксперт в беседе с RT.

Митинг в поддержку евроинтеграции

AP

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В свою очередь, Наталья Харитонова полагает, что включение в свой состав Молдавии легло бы тяжёлым бременем на бюджет Румынии.

«Молдавия является самым бедным государством Европы. Румыния не самая бедная в Европе, но перманентно испытывает экономические трудности. Поэтому получить в довесок самое бедное государство и, соответственно, огромное количество проблем в связи с этим — вряд ли Румынии действительно это нужно», — говорит эксперт.

По её словам, в Брюсселе также нет полной поддержки идеи объединения двух стран.

«В Румынии до сих пор жива идея создания так называемой Великой Румынии. У неё есть немало сторонников в стране, хотя они и не составляют большинство. Но эту линию не одобряет руководство Евросоюза. Брюссель одёргивает Бухарест и не позволяет ему в этом вопросе перегибать палку», — сказала Наталья Харитонова.

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Как отметила в беседе с RT представитель молдавской партии «Наши» Дария Фёдорова, подавляющее большинство граждан Республики Молдова выступают против объединения с Румынией. При этом, как подчеркнула Фёдорова, значительное число молдаван уже обладают румынскими паспортами.

«Это создаёт впечатление о стремлении молдавских граждан к воссоединению (с Румынией. — RT). Однако здравомыслящие люди понимают, что подавляющее большинство получили румынские паспорта из прагматичных соображений. И это проблема правительства Молдовы, которое не может создать условия, при которых молдавский паспорт был бы в разы привлекательнее», — полагает она.

В самой Румынии опросы на эту тему весьма противоречивы. Так, в мае этого года румынская социологическая служба Avangarde опубликовала результаты исследования, согласно которым большинство румынских граждан (54%) против объединения с Молдавией. Поддержали эту идею 33% опрошенных.

Однако прошлогодний опрос компании INSCOP Research показал, что число сторонников объединения двух стран существенно больше — 74,5% (против выступили 21,1% респондентов).

Наталья Харитонова отмечает, что число юнионистов (сторонников присоединения к Румынии) в Молдавии постепенно растёт.

«Доля поддерживающих идею присоединения в Молдавии изначально была невелика, хотя юнионисты при этом, как правило, всегда находились у власти. Но процент сторонников этой идеи увеличивается. При этом, конечно, надо признать, что в истории мало или вообще нет примеров, когда народ стремился бы отказаться от своей независимости, суверенитета и идентичности», — говорит аналитик.

Политолог также не исключает, что в условиях действия румынской «мягкой силы» рано или поздно юнионисты могут стать большинством в Молдавии.