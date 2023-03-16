Парламентарии Молдавии одобрили переименование госязыка из молдавского в румынский

Парламент Молдавии одобрил во втором чтении поправки, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский.

Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

«Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!» — цитирует его РИА Новости.

Агентство отмечает, что оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде.

Как уточняется, Конституционный суд Молдавии ещё в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский, но в конституции страны говорится, что государственным является молдавский язык.

По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

Депутаты парламентского Блока коммунистов и социалистов Молдавии намерены добиваться полной отмены законопроекта о переименовании государственного языка в румынский.