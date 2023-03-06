Оппозиция Молдавии будет добиваться отмены законопроекта о переименовании госязыка
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Об этом Батрынча сказал в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, молдавский язык имеет статус государственного согласно конституции страны. Правящая партия «Действие и солидарность» намерена переписать конституцию без проведения референдума.
Политик назвал «преступлением» такие планы.
«Это беззаконие должно быть остановлено. Депутаты БКС будут добиваться аннулирования решения правящей партии», — заключил Батрынча.
Ранее стало известно, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский.
Также сообщалось, что в парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования государственного языка.