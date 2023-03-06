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Оппозиция Молдавии будет добиваться отмены законопроекта о переименовании госязыка

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Депутаты парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии намерены добиваться полной отмены законопроекта о переименовании государственного языка в румынский, сообщил исполнительный секретарь партии Влад Батрынча.
Оппозиция Молдавии будет добиваться отмены законопроекта о переименовании госязыка
  • Gettyimages.ru

Об этом Батрынча сказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, молдавский язык имеет статус государственного согласно конституции страны. Правящая партия «Действие и солидарность» намерена переписать конституцию без проведения референдума.

Политик назвал «преступлением» такие планы.

«Это беззаконие должно быть остановлено. Депутаты БКС будут добиваться аннулирования решения правящей партии», — заключил Батрынча.

Ранее стало известно, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский.

Также сообщалось, что в парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования государственного языка.

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