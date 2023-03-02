В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования госязыка в румынский

В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования государственного языка в румынский.

Ранее стало известно, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский.

Депутаты от оппозиционных партий в знак протеста заблокировали трибуну парламента.

В декабре прошлого года председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правящая партия изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в статьях Конституции страны.