Парламент Молдавии одобрил в первом чтении переименование госязыка в румынский

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский, сообщил председатель Игорь Гросу.

«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что процедура голосования проходила под крики «позор» и «досрочные выборы», которые скандировали депутаты от оппозиции.

Согласно проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словами «румынский язык».

В декабре прошлого года Гросу заявил, что правящая партия изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в статьях Конституции страны.