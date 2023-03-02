Парламент Молдавии одобрил в первом чтении переименование госязыка в румынский
- РИА Новости
«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что процедура голосования проходила под крики «позор» и «досрочные выборы», которые скандировали депутаты от оппозиции.
Согласно проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словами «румынский язык».
В декабре прошлого года Гросу заявил, что правящая партия изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в статьях Конституции страны.