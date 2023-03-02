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Парламент Молдавии одобрил в первом чтении переименование госязыка в румынский

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Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» на заседании парламента одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский, сообщил председатель Игорь Гросу.
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении переименование госязыка в румынский
  • РИА Новости

«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что процедура голосования проходила под крики «позор» и «досрочные выборы», которые скандировали депутаты от оппозиции.

Согласно проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словами «румынский язык».

В декабре прошлого года Гросу заявил, что правящая партия изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в статьях Конституции страны.

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