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Генпрокуратура Молдавии направит в суд дело, в котором фигурирует Гуцул

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Генпрокуратура Молдавии намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует глава Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну.

Такое заявление Мунтяну сделал в эфире телеканала «Журнал-ТВ», однако не уточнил подробности.

«Собраны достаточные доказательства, что Гуцул была вовлечена в незаконные действия», — цитирует его ТАСС.

Гуцул, которая в мае прошлого года победила на выборах главы автономии, заявила о давлении со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, в ведомстве в обмен на закрытие уголовного дела, в котором она фигурирует, ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор».

Евгения Гуцул ранее рассказала о попытках Антикоррупционной прокуратуры республики вынудить её отказаться от должности и оклеветать коллег по партии «Шор». Президент Молдавии Майя Санду при этом утверждала, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

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