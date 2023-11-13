RT в Telegram
Подпишись

Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом кабмина

Короткая ссылка
Президент Молдавии Майя Санду в эфире Radio Moldova заявила, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом кабмина
  • РИА Новости

Своё решение она объяснила якобы тем, что Гуцул работает «на криминальную группировку».

«Все это время, пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать декрет. Если она начнет представлять интересы граждан, порвёт связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация», — цитирует её РИА Новости.

Как она отметила, у неё и у прокуратуры уже есть какие-то улики, говорящие о том, что Гуцул является участником  криминальной группировки.

Ранее в Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Такое решение было принято за два дня до выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить