Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом кабмина
- РИА Новости
Своё решение она объяснила якобы тем, что Гуцул работает «на криминальную группировку».
«Все это время, пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать декрет. Если она начнет представлять интересы граждан, порвёт связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация», — цитирует её РИА Новости.
Как она отметила, у неё и у прокуратуры уже есть какие-то улики, говорящие о том, что Гуцул является участником криминальной группировки.
Ранее в Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Такое решение было принято за два дня до выборов.