Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом кабмина

Президент Молдавии Майя Санду в эфире Radio Moldova заявила, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

Своё решение она объяснила якобы тем, что Гуцул работает «на криминальную группировку».

«Все это время, пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать декрет. Если она начнет представлять интересы граждан, порвёт связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация», — цитирует её РИА Новости.

Как она отметила, у неё и у прокуратуры уже есть какие-то улики, говорящие о том, что Гуцул является участником криминальной группировки.

Ранее в Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Такое решение было принято за два дня до выборов.