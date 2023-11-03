В Молдавии кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» отстранили от выборов

В Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Такое решение было принято за два дня до выборов.

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Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Дорин Речан на брифинге, передаёт Sputnik Молдова. Он прочитал соответствующее постановление. По его словам, регистрация кандидатов от «Шанса» на местных выборах аннулируется. Речан обвинил «Шанс» в угрозе национальной безопасности Молдавии. Ранее сообщалось, что в Молдавии в офисе партии «Шанс» правоохранители ищут бомбу. 26 октября в Молдавии за десять дней до местных выборов начались обыски у членов партии «Шанс» как в Гагаузии, так и в других районах страны.