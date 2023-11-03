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В Молдавии кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» отстранили от выборов

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В Молдавии правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Такое решение было принято за два дня до выборов.
В Молдавии кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» отстранили от выборов
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Дорин Речан на брифинге, передаёт Sputnik Молдова.

Он прочитал соответствующее постановление. 

По его словам, регистрация кандидатов от «Шанса» на местных выборах аннулируется.

Речан обвинил «Шанс» в угрозе национальной безопасности Молдавии.

Ранее сообщалось, что в Молдавии в офисе партии «Шанс» правоохранители ищут бомбу.

26 октября в Молдавии за десять дней до местных выборов начались обыски у членов партии «Шанс» как в Гагаузии, так и в других районах страны.

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