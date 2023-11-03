В Молдавии в офисе партии «Шанс» ищут бомбу

В Молдавии в офисе партии «Шанс» правоохранители ищут бомбу.

Об этом пишет Sputnik Молдова.

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что полицейские изолировали зону, не разрешают никому покидать её.

«На наши вопросы говорят, что поступил звонок. Не знаю зачем, но в ходе эвакуации людей (из здания) потребовалась видеокамера... Полицейские документируют всех, кто выходит из здания», — сказал он.

26 октября в Молдавии за десять дней до местных выборов начались обыски у членов партии «Шанс» как в Гагаузии, так и в других районах страны.