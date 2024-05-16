Экс-координаторы штабов ФБК намерены отказаться от финансовой помощи Юлии Навальной

Бывшие координаторы штабов Навального* Ксения Фадеева и Лилия Чанышева откажутся от денег Юлии Навальной, которая решила направить им средства из полученной ею Дрезденской премии. Информация об этом появилась в соцсетях, связанных с находящимися в заключении в России активистками. Предложение денег могло быть провокацией в отношении ожидающих пересмотра своих дел Фадеевой и Чанышевой со стороны зарубежного руководства ФБК**, полагают в экспертном сообществе.

Семьи экс-координаторов штабов Навального Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой отказались от получения денежных средств Юлии Навальной, полагающихся ей после присуждения Дрезденской премии мира. Так, в Telegram-канале группы поддержки Фадеевой появилось сообщение, что «родители Ксении и она сама не считают возможным принять эти денежные средства, если такое предложение к ним поступит».

Аналогичную позицию высказал и супруг Лилии Чанышевой Алмаз Гатин, который в своём аккаунте в соцсети X написал, что «денежные средства от Ю. Навальной, полученные ею в рамках Дрезденской премии, не будут приняты».

Ранее Юлия Навальная, получившая 13 мая 2024 года Дрезденскую премию мира, предложила передать денежную часть премии (€10 тыс.) семьям двух отбывающих тюремный срок в России экс-координаторов штабов Навального. При этом супруга основателя ФБК заявила, что Фадеева и Чанышева «вместе с Алексеем, плечом к плечу боролись с Путиным».

В комментарии RT юрист Илья Ремесло отметил, что попытка выделения денег семьям экс-координаторов штабов Навального, находящихся под стражей в России, может свидетельствовать о намеренной провокации со стороны руководства ФБК.

«Зарубежному руководству ФБК выгодно, чтобы Чанышева и Фадеева как можно дольше оставались в заключении. Иначе исчезнет пресловутая «сакральная жертва», на которой можно паразитировать», — сказал юрист.

По его словам, зарубежный ФБК «вообще ничем и никак не помог семьям и самим этим двум дамам».

«Юлия использует тактику замазывания подчинённых. Понятно, что получение иностранных денег, да ещё и от экстремистской организации, — это приговор всем попыткам апелляции и помилования, на которые ещё могут надеяться Чанышева и Фадеева», — пояснил юрист.

Как ранее сообщал RT, Лилия Чанышева, осуждённая на девять лет и шесть месяцев лишения свободы за участие в создании экстремистской организации, написала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Ксения Фадеева за участие в организации экстремистского сообщества получила девять лет лишения свободы и в настоящий момент ожидает решения по апелляции, которое должно состояться 20 мая 2024 года в Томском областном суде.

* Организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России.

** Организация признана в России иностранным агентом.