RT: экс-координатор штаба Навального Лилия Чанышева просит о помиловании

Как стало известно RT, бывший координатор штаба Алексея Навального* в Уфе 42-летняя Лилия Чанышева написала ходатайство о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

В обращении, датированном 19 апреля 2024 года, осуждённая подчёркивает, что вышла из состава руководителей ФБК* и прекратила заниматься общественно-политической деятельностью.

Как сообщил RT адвокат Чанышевой, идея прошения о помиловании обсуждалась им с подзащитной и ранее.

Родители поддержали решение дочери обратиться к президенту.

В своём ходатайстве, копию которого RT предоставили источники в окружении Чанышевой, экс-координатор уфимского штаба Навального подчёркивает, что с начала 2021 года не проявляет никакой политической активности, а также полностью выплатила 400 тыс. рублей штрафа. Также она упоминает, что имеет престарелых родителей с хроническими заболеваниями.

Отмечая в ходатайстве на имя президента России свои заслуги, Чанышева выделяет участие в общественном движении в защиту природного памятника Куштау под Стерлитамаком, деятельность по мониторингу незаконных госзакупок и борьбу с точечной застройкой в Уфе.

С учётом этих заслуг и отбытого срока (3 года 6 месяцев из назначенного по итогу апелляционным судом приговора в 9,5 года лишения свободы) Чанышева просит президента освободить её от дальнейшего отбывания наказания.

RT обратился за комментарием к адвокату Чанышевой Рамилю Гизатуллину, который пояснил, что текста ходатайства о помиловании он не видел, однако подтвердил, что ещё в уфимском СИЗО обсуждал с подзащитной такое обращение.

В разговоре с RT родители осуждённой Айрат и Татьяна Чанышевы положительно оценили шаг дочери. Они также планируют подать соответствующее прошение на имя главы государства.

Отец осуждённой Айрат Чанышев, в частности, отметил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

«Проявите снисхождение к нашей дочери и её супругу, которые мечтают о детях. Нам по 70 лет, и мы имеем серьёзные хронические заболевания, дайте нам шанс увидеть внуков», — заявил он.

14 июня 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил Лилию Чанышеву к 7,5 года лишения свободы за участие в создании экстремистского сообщества. 9 апреля 2024 года апелляционным определением Верховного суда Республики Башкортостан срок лишения свободы был увеличен до 9,5 года.

* Организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России.