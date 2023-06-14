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Суд в Уфе приговорил к 7,5 года колонии экс-координатора штаба Навального Чанышеву

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Суд в Уфе приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего координатора городского штаба Навального* Лилию Чанышеву за создание экстремистского сообщества.
Суд в Уфе приговорил к 7,5 года колонии экс-координатора штаба Навального Чанышеву
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кировский районный суд Уфы.

Агентство отмечает, что зимой 2021 года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту из-за участия в несогласованных акциях и была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в создании экстремистского сообщества.

«Чанышевой назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 400 тыс. рублей», — сказали в суде.

Кроме того, ей на семь лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и с организацией массовых мероприятий, в том числе общественно-политических.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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