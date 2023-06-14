Суд в Уфе приговорил к 7,5 года колонии экс-координатора штаба Навального Чанышеву

Суд в Уфе приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего координатора городского штаба Навального* Лилию Чанышеву за создание экстремистского сообщества.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кировский районный суд Уфы.

Агентство отмечает, что зимой 2021 года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту из-за участия в несогласованных акциях и была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в создании экстремистского сообщества.

«Чанышевой назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 400 тыс. рублей», — сказали в суде.

Кроме того, ей на семь лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и с организацией массовых мероприятий, в том числе общественно-политических.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.