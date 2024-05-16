Во Франции не продлили договор аренды здания для ассоциации «Французская дружба с Россией»

Власти Франции отказались продлить договор аренды на здание для русской ассоциации «Французская дружба с Россией» в Монпелье, которая занимала его 45 лет.

Ассоциации других стран при этом продолжают работу, сообщил RT преподаватель французского университета Жан Саяд.

«Взрослым доступ в здание закрыт, а детей, изучающих там русский язык, ещё пускают, но без возможности сходить в туалет (он заперт) во время занятий, которые длятся три часа. Более 200 человек потеряли доступ к библиотеке с книгами на русском языке и больше не могут изучать русскую историю, культуру и язык», — сообщил Саяд.

В ассоциацию входят граждане РФ и французы, выступающие против политики президента Эммануэля Макрона. Они считают, что причина в русофобии администрации Монпелье. Их жалобы городским властям остаются без ответа.

«Прежний мэр Монпелье Филипп Сорель сам ценил русскую культуру, с удовольствием ездил в Россию. После него к власти пришёл Михаэль Делафосс — сильный пронатовский русофоб. С этого дня жизнь русскоязычного населения в городе изменилась в худшую сторону», — отметил Саяд.

Преподаватель отметил, что «они забрали самый последний кусок России, который был в Монпелье». Он и сам учил русский язык в этой ассоциации.

RT опубликовал документ с требованием от администрации города вернуть помещения и отдать ключи от них.