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Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября одновременно с референдумом

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Президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, такое решение принял парламент республики. На эту же дату правящая партия PAS назначила проведение референдума о вступлении в Европейский союз.

«Выборы президента Республики Молдова назначаются на 20 октября 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

В середине марта либерал-демократы Молдавии обратились к президенту республики Майе Санду с призывом не проводить референдум о вступлении в ЕС.

Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил уверенность, что народ Молдавии проголосует против вступления в объединение на предстоящем референдуме.

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