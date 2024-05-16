Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября одновременно с референдумом
«Выборы президента Республики Молдова назначаются на 20 октября 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.
В середине марта либерал-демократы Молдавии обратились к президенту республики Майе Санду с призывом не проводить референдум о вступлении в ЕС.
Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил уверенность, что народ Молдавии проголосует против вступления в объединение на предстоящем референдуме.