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Гладков: Белгород и Белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух БПЛА

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Белгород и Белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух беспилотников, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков: Белгород и Белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух БПЛА
  • РИА Новости

«В Белгороде один беспилотник упал на проезжую часть без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Второй беспилотник сбила система ПВО в районе села Пушкарное. Пострадавших нет.

«Есть повреждения — в Белгороде выбиты окна в квартире одного многоквартирного дома и повреждён один автомобиль», — уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что ракетную опасность вновь объявили на всей территории Белгородской области.

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