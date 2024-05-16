Гладков: Белгород и Белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух БПЛА
- РИА Новости
«В Белгороде один беспилотник упал на проезжую часть без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Второй беспилотник сбила система ПВО в районе села Пушкарное. Пострадавших нет.
«Есть повреждения — в Белгороде выбиты окна в квартире одного многоквартирного дома и повреждён один автомобиль», — уточнил Гладков.
Ранее сообщалось, что ракетную опасность вновь объявили на всей территории Белгородской области.