Глава МЧС России Куренков призвал быть честными с людьми в зоне паводка

Людям, которые находятся в зоне паводка, необходимо говорить правду. С таким заявлением выступил 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, прозвучавшим во время координационного совещания по вопросам прохождения опасного периода в Курганской области, «лучшая хитрость — это честность».

«Если мы будем говорить с людьми честно — они будут верить и слушать, а значит, чётко и внятно выполнять всё то, что мы от них просим», — сказал Куренков.

Также в ходе выступления в правительстве региона глава МЧС России назвал качественной работу по подготовке Курганской области к паводку.