Глава МЧС России Куренков призвал быть честными с людьми в зоне паводка
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По его словам, прозвучавшим во время координационного совещания по вопросам прохождения опасного периода в Курганской области, «лучшая хитрость — это честность».
«Если мы будем говорить с людьми честно — они будут верить и слушать, а значит, чётко и внятно выполнять всё то, что мы от них просим», — сказал Куренков.
Также в ходе выступления в правительстве региона глава МЧС России назвал качественной работу по подготовке Курганской области к паводку.