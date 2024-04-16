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В Пермском крае создадут инфраструктуру для международных спортивных состязаний

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать спортивные объекты для проведения в регионе международных соревнований.
В Пермском крае создадут инфраструктуру для международных спортивных состязаний
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает URA.RU.

«Поручаю Министерству физической культуры и спорта Пермского края создать инфраструктуру для проведения международных и всероссийских соревнований по лыжным гонкам, биатлону, санному и горнолыжному спорту. Срок — до 2030 года», — сказал губернатор во время своего ежегодного послания.

Он также напомнил, что за четыре года в крае было построено около 300 спортивных объектов: стадионов, бассейнов, лыжных баз и ледовых катков.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что с 2018 года спортивные организации получили от города 65 зданий и помещений во всех административных округах.

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