В Зерновом союзе рассказали о перспективах расширения экспортной географии

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский высказался о перспективах расширения экспортной географии.

«Экспортная география широка, и она расширяется. У нас есть в этом сезоне некоторые страны, которые несколько сезонов либо не покупали вообще у нас, либо покупали очень небольшие объёмы. В конечном итоге в лидерах традиционно Египет и Турция, это переходит от сезона к сезону», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, все остальные места начали перераспределяться в рейтинге импортёров отечественных зерновых ресурсов.

«На третье место в этом сезоне вышел Бангладеш, были сезоны, когда он производил активные закупки, но это было пять-шесть лет назад. Он никогда не входил в топ-3 наших импортёров», — отметил Злочевский.

Он добавил, что в число импортёров также входят Пакистан и Алжир.

Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР.