RT в Telegram
Подпишись

В Зерновом союзе рассказали о перспективах расширения экспортной географии

Короткая ссылка
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский высказался о перспективах расширения экспортной географии.
В Зерновом союзе рассказали о перспективах расширения экспортной географии
  • Gettyimages.ru

«Экспортная география широка, и она расширяется. У нас есть в этом сезоне некоторые страны, которые несколько сезонов либо не покупали вообще у нас, либо покупали очень небольшие объёмы. В конечном итоге в лидерах традиционно Египет и Турция, это переходит от сезона к сезону», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, все остальные места начали перераспределяться в рейтинге импортёров отечественных зерновых ресурсов.

«На третье место в этом сезоне вышел Бангладеш, были сезоны, когда он производил активные закупки, но это было пять-шесть лет назад. Он никогда не входил в топ-3 наших импортёров», — отметил Злочевский.

Он добавил, что в число импортёров также входят Пакистан и Алжир.

Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить