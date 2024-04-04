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В Челябинской области вынесли приговор грабившим детей-сирот

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В Челябинской области осудили группу лиц, обвиняемых в похищениях и грабеже детей-сирот.
В Челябинской области вынесли приговор грабившим детей-сирот
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил четверым осуждённым наказание от семи до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.

Ещё четверо граждан осуждены на сроки от трёх до шести с половиной лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от двух до четырёх лет.

Также осуждённые выплатят потерпевшим компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что суд Тобольска обязал родителей несовершеннолетнего выплатить 250 тыс. рублей подростку, которого избил их сын.

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