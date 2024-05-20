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Все спортивные мероприятия в Иране отменены в связи с гибелью президента

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Все спортивные мероприятия в Иране отменены в связи с гибелью президента страны Ибрагима Раиси при крушении вертолёта.
Все спортивные мероприятия в Иране отменены в связи с гибелью президента
  • Gettyimages.ru

«Приказом министра по делам молодёжи и спорта все соревнования на этой неделе отменены», — сообщил заместитель министра спорта Сейед Мохаммад Шарвин Эсбагян.

Сегодня утром стало известно о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в России глубоко опечалены авиакатастрофой в Иране.

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