Кабмин выделит более 3 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах России

Кабмин выделит дополнительные средства в размере более 3 млрд рублей на развитие бизнеса в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

РИА Новости

«Важно совершенствовать инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства... Выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырёх регионов на общую сумму в 3 млрд 750 млн рублей», — цитирует его ТАСС. Ранее в ДНР открылся Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), который является структурным подразделением АНО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». По словам заместителя председателя правительства ДНР Владимира Зверкова, открытие центра в регионе является важным шагом в развитии предпринимательства.