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Кабмин выделит более 3 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах России

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Кабмин выделит дополнительные средства в размере более 3 млрд рублей на развитие бизнеса в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин выделит более 3 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах России
  • РИА Новости

«Важно совершенствовать инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства... Выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырёх регионов на общую сумму в 3 млрд 750 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ДНР открылся Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), который является структурным подразделением АНО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

По словам заместителя председателя правительства ДНР Владимира Зверкова, открытие центра в регионе является важным шагом в развитии предпринимательства.

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