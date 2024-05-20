Кабмин выделит более 3 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах России
- РИА Новости
«Важно совершенствовать инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства... Выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих четырёх регионов на общую сумму в 3 млрд 750 млн рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее в ДНР открылся Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), который является структурным подразделением АНО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».
По словам заместителя председателя правительства ДНР Владимира Зверкова, открытие центра в регионе является важным шагом в развитии предпринимательства.