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В Донецке открылся Центр поддержки экспорта

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В ДНР открылся Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), который является структурным подразделением АНО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».
В Донецке открылся Центр поддержки экспорта
  • Gettyimages.ru

По словам заместителя председателя правительства ДНР Владимира Зверкова, открытие центра в регионе является важным шагом в развитии предпринимательства.

«Теперь инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства центра «Мой бизнес» увеличилась ещё на один важный элемент», — сказал он.

Зверков добавил, что это предоставит уникальные возможности и ресурсы для бизнеса, способствуя привлечению новых зарубежных партнёров и расширению географии своих бизнес-проектов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила $43,5 млрд.

Он также отметил, что попытки задушить российский экспортный потенциал были и будут всегда.

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