Путин заявил о постоянных попытках других задушить потенциал России в экспорте

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса заявил, что попытки задушить российский экспортный потенциал были и будут всегда.

«Нам, конечно, нужно исходить из реалий. И конечно, эти попытки как-то подзадушить наш экспортный потенциал — а они есть, — они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встаёт крепко на ноги», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что власти, конечно, должны поддержать производителей продукции, как это и делалось до сих пор.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать.