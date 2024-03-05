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Путин заявил о постоянных попытках других задушить потенциал России в экспорте

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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса заявил, что попытки задушить российский экспортный потенциал были и будут всегда.
Путин заявил о постоянных попытках других задушить потенциал России в экспорте
  • РИА Новости

«Нам, конечно, нужно исходить из реалий. И конечно, эти попытки как-то подзадушить наш экспортный потенциал — а они есть, — они будут всегда и на любых направлениях, где Россия встаёт крепко на ноги», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что власти, конечно, должны поддержать производителей продукции, как это и делалось до сих пор.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать.

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