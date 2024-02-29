RT в Telegram
Подпишись

Путин: никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать.
Путин: никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать
  • AFP
  • © Sergey Ilyin

«Абсолютное большинство предпринимателей стоят на отечественных, патриотических позициях. Бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений», — сказал он.

По его словам, это в интересах как общества, так и государства.

«Никому: ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов — никому не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях. Нужно людям, в том числе из предпринимательской среды, нужно помогать: они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплаты платят людям. В этом призвание власти — помогать», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться. Также он отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию послания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить