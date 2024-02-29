Путин: никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать.

«Абсолютное большинство предпринимателей стоят на отечественных, патриотических позициях. Бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений», — сказал он.

По его словам, это в интересах как общества, так и государства.

«Никому: ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов — никому не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях. Нужно людям, в том числе из предпринимательской среды, нужно помогать: они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплаты платят людям. В этом призвание власти — помогать», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться. Также он отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию послания.