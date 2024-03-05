Путин: Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Мы стали четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире», — сказал президент.
Путин уточнил, что выручка составила $43,5 млрд при реализации продукции на внешнем рынке.
Он добавил, что таких результатов в агропромышленном комплексе в стране никогда не было.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.