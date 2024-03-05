Путин: Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него $43,5 млрд.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы стали четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире», — сказал президент.

Путин уточнил, что выручка составила $43,5 млрд при реализации продукции на внешнем рынке.

Он добавил, что таких результатов в агропромышленном комплексе в стране никогда не было.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.