В Тобольске родители выплатят 250 тысяч рублей подростку, которого избил их сын

Суд Тобольска обязал родителей несовершеннолетнего выплатить 250 тыс. рублей подростку, которого избил их сын.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В октябре 2023 года 14-летний подросток, находясь на дне рождения у одногруппницы, в ходе внезапно возникшего конфликта с 15-летним знакомым, ударил его кулаком в область глаза, причинив перелом костей лица, сотрясение мозга и контузию глазного яблока», — рассказали в ведомстве.

Дело против подростка не было возбуждено, так как на момент совершения преступления он не достиг возраста уголовной ответственности.

Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области школа выплатит компенсацию морального вреда ученице, получившей травму на уроке физкультуры.