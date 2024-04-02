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В Тобольске родители выплатят 250 тысяч рублей подростку, которого избил их сын

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Суд Тобольска обязал родителей несовершеннолетнего выплатить 250 тыс. рублей подростку, которого избил их сын.
В Тобольске родители выплатят 250 тысяч рублей подростку, которого избил их сын
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В октябре 2023 года 14-летний подросток, находясь на дне рождения у одногруппницы, в ходе внезапно возникшего конфликта с 15-летним знакомым, ударил его кулаком в область глаза, причинив перелом костей лица, сотрясение мозга и контузию глазного яблока», — рассказали в ведомстве.

Дело против подростка не было возбуждено, так как на момент совершения преступления он не достиг возраста уголовной ответственности.

Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области школа выплатит компенсацию морального вреда ученице, получившей травму на уроке физкультуры.

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