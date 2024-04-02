В Тобольске родители выплатят 250 тысяч рублей подростку, которого избил их сын
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«В октябре 2023 года 14-летний подросток, находясь на дне рождения у одногруппницы, в ходе внезапно возникшего конфликта с 15-летним знакомым, ударил его кулаком в область глаза, причинив перелом костей лица, сотрясение мозга и контузию глазного яблока», — рассказали в ведомстве.
Дело против подростка не было возбуждено, так как на момент совершения преступления он не достиг возраста уголовной ответственности.
Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области школа выплатит компенсацию морального вреда ученице, получившей травму на уроке физкультуры.