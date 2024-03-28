Тюменская школьница получит компенсацию за травму на уроке физкультуры
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру.
«Установлено, что в январе 2022 года десятилетняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья», — рассказали в региональной прокуратуре.
Суд обязал администрацию школы выплатить ребёнку компенсацию в размере 80 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане девочка получила тяжёлые травмы из-за схода снега с крыши школы.