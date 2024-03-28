Тюменская школьница получит компенсацию за травму на уроке физкультуры

В Тюменской области школа выплатит компенсацию морального вреда ученице, получившей травму на уроке физкультуры.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру.

«Установлено, что в январе 2022 года десятилетняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд обязал администрацию школы выплатить ребёнку компенсацию в размере 80 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане девочка получила тяжёлые травмы из-за схода снега с крыши школы.