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Тюменская школьница получит компенсацию за травму на уроке физкультуры

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В Тюменской области школа выплатит компенсацию морального вреда ученице, получившей травму на уроке физкультуры.
Тюменская школьница получит компенсацию за травму на уроке физкультуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру.

«Установлено, что в январе 2022 года десятилетняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд обязал администрацию школы выплатить ребёнку компенсацию в размере 80 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане девочка получила тяжёлые травмы из-за схода снега с крыши школы.

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