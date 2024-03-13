В Татарстане девочка получила тяжёлые травмы из-за схода снега с крыши школы

В Дрожжановском районе Татарстана 16-летняя девочка получила тяжёлые травмы во время схода снега со школьной крыши, говорится в заявлении прокуратуры республики.

По информации ведомства, всё произошло около 13:00 мск на территории Нижнечекурской средней школы.

«В результате схода снежной массы с крыши здания на пристроенную входную группу произошло обрушение металлической конструкции», — сообщили в прокуратуре.

Пострадавшую доставили в больницу, ещё двое детей, которые находились рядом, не пострадали.

Организована проверка, причины выясняются.

В январе два петербуржца погибли под лавиной в Мурманской области.