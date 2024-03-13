В Татарстане девочка получила тяжёлые травмы из-за схода снега с крыши школы
- РИА Новости
По информации ведомства, всё произошло около 13:00 мск на территории Нижнечекурской средней школы.
«В результате схода снежной массы с крыши здания на пристроенную входную группу произошло обрушение металлической конструкции», — сообщили в прокуратуре.
Пострадавшую доставили в больницу, ещё двое детей, которые находились рядом, не пострадали.
Организована проверка, причины выясняются.
В январе два петербуржца погибли под лавиной в Мурманской области.