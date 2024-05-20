Нуланд: тренировочные базы НАТО на Украине станут целями для России
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Об этом Нуланд рассказала в интервью ABC News.
«Я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина», — сказала она.
По мнению Нуланд, подобные центры будут означать непосредственное пребывание Североатлантического альянса на поле боя. В результате это может привести к росту напряжённости конфликта.
Она подчеркнула, что НАТО следует осуществлять подготовку ВСУ за пределами Украины.
Ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас признала, что некоторые страны уже направили инструкторов на Украину для обучения военнослужащих «на свой страх и риск».