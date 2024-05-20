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Каллас признала, что некоторые страны НАТО направили инструкторов на Украину

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Эстонский премьер-министр Кая Каллас признала, что некоторые страны на свой страх и риск уже направили своих инструкторов на Украину для обучения военнослужащих. Она также призвала членов НАТО не бояться, что такое решение приведёт к эскалации конфликта.
Каллас признала, что некоторые страны НАТО направили инструкторов на Украину
  • AP
  • © Virginia Mayo

По словам Каллас, если «учебный персонал» других стран подвергнется нападению со стороны российских войск, это не приведёт к автоматическому задействованию статьи НАТО о коллективной обороне.

«Я не могут себе представить, что если там кто-то пострадает, то отправившие своих людей (страны) скажут: «это пятая статья, давайте бомбить Россию». Так это не работает, это не автоматика. Поэтому эти опасения не очень обоснованны», — сказала премьер Эстонии.

Каллас добавила, что если страны отправляют персонал людей на Украину, они знают, что рискуют своими людьми.

О том, что Литва готова отправить своих военных на Украину в рамках «тренировочной миссии», ранее сообщила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

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