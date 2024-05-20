Каллас признала, что некоторые страны НАТО направили инструкторов на Украину
- AP
- © Virginia Mayo
По словам Каллас, если «учебный персонал» других стран подвергнется нападению со стороны российских войск, это не приведёт к автоматическому задействованию статьи НАТО о коллективной обороне.
«Я не могут себе представить, что если там кто-то пострадает, то отправившие своих людей (страны) скажут: «это пятая статья, давайте бомбить Россию». Так это не работает, это не автоматика. Поэтому эти опасения не очень обоснованны», — сказала премьер Эстонии.
Каллас добавила, что если страны отправляют персонал людей на Украину, они знают, что рискуют своими людьми.
О том, что Литва готова отправить своих военных на Украину в рамках «тренировочной миссии», ранее сообщила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.