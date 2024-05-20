RT в Telegram
Подпишись

Иранист Фёдорова не ожидает изменений в политике Ирана в переходный период

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова заявила в беседе с RT, что не ожидает в ближайшее время изменений во внутренней и внешней политике Ирана.
Иранист Фёдорова не ожидает изменений в политике Ирана в переходный период
  • AFP
  • © ATTA KENARE

Как считает Фёдорова, выборы могут быть проведены в течение 50 дней, а также будет определён дальнейший порядок работы правительства.

«Я не думаю, что в этот переходный период могут произойти какие-то изменения внутреннего или внешнеполитического курса, потому что всё определяет верховный лидер Ирана, как и при президенте, при господине Раиси, так и без него», — отметила собеседница RT.

Но, по её прогнозу, в связи с выборами президента обострится внутриполитическая борьба между сторонниками консервативного курса и так называемыми иранскими реформаторами.

«Конечно, это отразится и на внутриполитической стабильности, потому что могут быть и демонстрации как в поддержку, так и против прежнего курса. Мы это видели и раньше, и в связи с тем, что Иран будет занят внутренней повесткой дня, конечно, его заинтересованность, его активность на внешнеполитическом треке будет снижена», — считает Фёдорова.

Кроме того, по мнению эксперта, если будет определено, что причиной крушения вертолёта стали противоправные действия, то это будет способствовать консолидации иранского общества вокруг правящих структур.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси. Он заявил, что это огромная трагедия для иранского народа, а также назвал Раиси настоящим другом Российской Федерации.

20 мая утром стало известно о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта. Среди погибших также глава МИД Амир Абдоллахиян.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить