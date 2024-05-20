Иранист Фёдорова не ожидает изменений в политике Ирана в переходный период

Кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова заявила в беседе с RT, что не ожидает в ближайшее время изменений во внутренней и внешней политике Ирана.

Как считает Фёдорова, выборы могут быть проведены в течение 50 дней, а также будет определён дальнейший порядок работы правительства.

«Я не думаю, что в этот переходный период могут произойти какие-то изменения внутреннего или внешнеполитического курса, потому что всё определяет верховный лидер Ирана, как и при президенте, при господине Раиси, так и без него», — отметила собеседница RT.

Но, по её прогнозу, в связи с выборами президента обострится внутриполитическая борьба между сторонниками консервативного курса и так называемыми иранскими реформаторами.

«Конечно, это отразится и на внутриполитической стабильности, потому что могут быть и демонстрации как в поддержку, так и против прежнего курса. Мы это видели и раньше, и в связи с тем, что Иран будет занят внутренней повесткой дня, конечно, его заинтересованность, его активность на внешнеполитическом треке будет снижена», — считает Фёдорова.

Кроме того, по мнению эксперта, если будет определено, что причиной крушения вертолёта стали противоправные действия, то это будет способствовать консолидации иранского общества вокруг правящих структур.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси. Он заявил, что это огромная трагедия для иранского народа, а также назвал Раиси настоящим другом Российской Федерации.

20 мая утром стало известно о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта. Среди погибших также глава МИД Амир Абдоллахиян.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.