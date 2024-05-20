Хабиб Нурмагомедов присоединился к лагерю Махачева за две недели до боя с Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов присоединился к лагерю действующего обладателя чемпионского пояса Ислама Махачева.

«Только что приземлился. 14 дней до боя Ислама Махачева», — написал Хабиб в соцсетях.

Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев объяснил, почему многие успешные бойцы родом из Дагестана.