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Физиолог Семёнова заявила о негативных последствиях сутулости для здоровья

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Заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семёнова рассказала, к каким последствиям для здоровья может привести сутулость.
Физиолог Семёнова заявила о негативных последствиях сутулости для здоровья
  • Gettyimages.ru
  • © AndreyPopov

«Нахождение длительное время за партой, компьютерным столом без соблюдения контроля за положением тела приводит к постепенному перерастяжению мышц спины и их ослаблению, а мышцы грудного отдела, наоборот, находятся в сокращённом состоянии, и в них развивается спастичность», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, при сутулости могут болеть спина, плечи, поясница, пальцы рук, брюшная полость. Также есть риск развития межрёберной невралгии, нарушения чувствительности.

«Человеку бывает тяжело долго стоять, сидеть, находиться в одном положении, отводить руки за спину. Появляются быстрая утомляемость, мышечная слабость, снижается объём движений в суставах верхних конечностей и позвоночника», — сообщила Семёнова.

Как отметила эксперт, в запущенном состоянии могут развиваться симптомы тахикардии.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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