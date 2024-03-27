В Петербурге отреставрируют 85 зданий за четыре года

В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать 85 зданий за четыре года, заявил губернатор Александр Беглов.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал Беглова.

Особое внимание будет уделено ремонту и реставрации фасадов и крыш домов, которые находятся на Невском проспекте.

«Облик Невского проспекта требует особенно бережного подхода и знания исторических материалов, поэтому жилищный комитет будет действовать в тесном контакте с КГИОП и комитетом по градостроительству и архитектуре», — сказал губернатор.

Также стало известно, что в Великом Новгороде пройдут работы по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Наш выбор», передаёт АБН24. Внесены соответствующие изменения в городской бюджет.

Проект позволяет жителям реализовать свои инициативы, связанные с организацией благоустройства территорий микрорайонов, общественных пространств и так далее.

Ранее сообщалось, что на Ямале отремонтируют около 200 км городских и окружных дорог в 2024 году.