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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

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Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
  • Gettyimages.ru
  • © anderus

«Это кровавый спланированный теракт, виновники которого понесут наказание по всей строгости закона!.. Луганщина скорбит», — написал Пасечник в Telegram.

Пушилин также отметил, что жители ДНР разделяют «боль чудовищной трагедии», случившейся в «Крокус Сити Холле».

В ФСБ России сообщили, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Ещё более 100 человек пострадали.

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