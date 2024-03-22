Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Это кровавый спланированный теракт, виновники которого понесут наказание по всей строгости закона!.. Луганщина скорбит», — написал Пасечник в Telegram.

Пушилин также отметил, что жители ДНР разделяют «боль чудовищной трагедии», случившейся в «Крокус Сити Холле».

В ФСБ России сообщили, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Ещё более 100 человек пострадали.