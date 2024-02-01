В МГМУ Сеченова разработали крем для пациентов с разными формами дерматита

В МГМУ Сеченова заявили о разработке крема-эмолента для пациентов с разными формами дерматита.

«Это наш первый продукт из линейки уходовых косметических средств Сеченовского университета. В его основе — многолетняя работа в области физической коллоидной химии, в области технологии мягких форм», — рассказала директор Института фармации имени А.П. Нелюбина профессор Галина Раменская в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, новый крем подходит даже пациентам с атопическим или ретиноевым дерматитом и сенильным ксерозом.

«Также мы готовим к выпуску крем для пациентов с витилиго, а в дальнейшем будем расширять линейку кремов для разных типов кожи. Параллельно идёт разработка двух лекарственных средств в виде крема для наружного применения, в которых будет использована данная кремовая основа и технология», — сказала Раменская.

Ожидается, что средство появится в аптеках весной.

Ранее сообщалось, что специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали тест-систему для быстрой диагностики заражения крови.