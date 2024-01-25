В Самарской области разработали систему для быстрой диагностики заражения крови
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
«Обычное исследование крови на стерильность занимает два-три дня. Наше исследование позволяет сократить это время до суток, обеспечивая высокую эффективность диагностики», — рассказал автора проекта Алмаз Халиулин.
Он также отметил, что новая разработка сыграет важную роль в достижении благоприятного результата.
Ранее сообщалось, что в МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото.