В Самарской области разработали систему для быстрой диагностики заражения крови

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали тест-систему для быстрой диагностики заражения крови.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Обычное исследование крови на стерильность занимает два-три дня. Наше исследование позволяет сократить это время до суток, обеспечивая высокую эффективность диагностики», — рассказал автора проекта Алмаз Халиулин.

Он также отметил, что новая разработка сыграет важную роль в достижении благоприятного результата.

Ранее сообщалось, что в МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото.