В МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.
«При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента», — рассказал автор программного комплекса «ФотоРезус», доцент кафедры патофизиологии Сеченовского университета Павел Трегуб.
Отмечается, что данная разработка основана на технологии искусственного интеллекта и будет доступна медицинским сотрудникам с любым смартфоном.
В планах учёных вывести продукт на медицинский рынок через два года.
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