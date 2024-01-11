В МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото

Приложение для дистанционного определения группы крови по фотографии разработали учёные из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

«При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента», — рассказал автор программного комплекса «ФотоРезус», доцент кафедры патофизиологии Сеченовского университета Павел Трегуб.

Отмечается, что данная разработка основана на технологии искусственного интеллекта и будет доступна медицинским сотрудникам с любым смартфоном.

В планах учёных вывести продукт на медицинский рынок через два года.

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