RT в Telegram
Подпишись

В МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото

Короткая ссылка
Приложение для дистанционного определения группы крови по фотографии разработали учёные из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России.
В МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

«При помощи нашей разработки любой медработник через приложение на смартфоне сможет отправить фотографию анализа крови, смешанной с реактивом, в программу, которая подготовит предварительное заключение о группе крови пациента», — рассказал автор программного комплекса «ФотоРезус», доцент кафедры патофизиологии Сеченовского университета Павел Трегуб.

Отмечается, что данная разработка основана на технологии искусственного интеллекта и будет доступна медицинским сотрудникам с любым смартфоном.

В планах учёных вывести продукт на медицинский рынок через два года.

Ранее сообщалось, что ФМБА России разработало технологию сухой плазмы крови.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить