ФМБА России разработало технологию сухой плазмы крови

ФМБА России разработало технологию заготовки сухой плазмы крови, особо востребованной военными, заявила глава агентства Вероника Скворцова.

«Санкт-Петербургским нашим институтом гематологии и трансфузиологии был разработан уникальный продукт для лиофилизированной плазмы, который создаётся для каждой группы крови», — цитирует её РИА Новости.

По словам Скворцовой, этот продукт особо востребован в силовых структурах.

Ранее учёные рассказали о разработке нейлоновых имплантов для восстановления нервов.

Также сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.