ФМБА России разработало технологию сухой плазмы крови
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«Санкт-Петербургским нашим институтом гематологии и трансфузиологии был разработан уникальный продукт для лиофилизированной плазмы, который создаётся для каждой группы крови», — цитирует её РИА Новости.
По словам Скворцовой, этот продукт особо востребован в силовых структурах.
Ранее учёные рассказали о разработке нейлоновых имплантов для восстановления нервов.
Также сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.