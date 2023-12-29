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ФМБА России разработало технологию сухой плазмы крови

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ФМБА России разработало технологию заготовки сухой плазмы крови, особо востребованной военными, заявила глава агентства Вероника Скворцова.
ФМБА России разработало технологию сухой плазмы крови
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

«Санкт-Петербургским нашим институтом гематологии и трансфузиологии был разработан уникальный продукт для лиофилизированной плазмы, который создаётся для каждой группы крови», — цитирует её РИА Новости.

По словам Скворцовой, этот продукт особо востребован в силовых структурах.

Ранее учёные рассказали о разработке нейлоновых имплантов для восстановления нервов.

Также сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.

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