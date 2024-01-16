Турчак посетил санаторий «Сосновый бор» в Рязанской области

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область посетил многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор».

Как сообщил в личном Telegram-канале сам Турчак, в 2023 году «Сосновый бор» вновь открылся после капитального ремонта, который длился около года. По его словам, за это время санаторий претерпел масштабную реконструкцию.

«Восстанавливали всё практически с нуля. Сейчас здесь — самое современное реабилитационное и медоборудование. Все виды лечения, включая психологическую помощь», — написал Турчак, добавив, что лечение настолько эффективное, что помогает вставать на ноги пациентам, приезжающим на колясках.

Ранее сообщалось о визите Турчака в Белгород, где он увиделся с пострадавшими при обстрелах 30 декабря детьми.