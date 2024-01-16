RT в Telegram
Подпишись

Турчак посетил санаторий «Сосновый бор» в Рязанской области

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область посетил многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор».
Турчак посетил санаторий «Сосновый бор» в Рязанской области
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале сам Турчак, в 2023 году «Сосновый бор» вновь открылся после капитального ремонта, который длился около года. По его словам, за это время санаторий претерпел масштабную реконструкцию.

«Восстанавливали всё практически с нуля. Сейчас здесь — самое современное реабилитационное и медоборудование. Все виды лечения, включая психологическую помощь», — написал Турчак, добавив, что лечение настолько эффективное, что помогает вставать на ноги пациентам, приезжающим на колясках.

Ранее сообщалось о визите Турчака в Белгород, где он увиделся с пострадавшими при обстрелах 30 декабря детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить