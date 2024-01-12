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Турчак посетил в Белгороде детей, пострадавших при обстреле 30 декабря

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Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетил Белгород и заехал в больницу к детям, которые пострадали во время обстрела города украинскими войсками 30 декабря.
Турчак посетил в Белгороде детей, пострадавших при обстреле 30 декабря
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

По его словам, дети идут на поправку и скоро отправятся домой, многие уже готовятся к школе. Некоторые из них профессионально занимаются спортом и вернутся к занятиям после лечения и реабилитации.

Также Турчак приезжал в квартиру участника спецоперации Александра Шапрана, который находился дома в краткосрочном отпуске. В его квартиру попали осколки одного из снарядов, а взрывная волна полностью разрушила две стены, ещё одну сильно повредила.

«Сейчас о масштабных разрушениях в квартире почти ничто не напоминает — рабочие заново отстроили стены, выполнили отделку», — рассказал политик.

Кроме того, Турчак и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прошли по пострадавшим улицам города. Вице-спикер сообщил, что под обстрел попали дома на улицах Чумичёва и проспекта Славы, медколледж, лицей, универмаг, офисы банков и местного межрегионгаза. По словам Турчака, повреждения получили более тысячи квартир, два десятка социальных учреждений, 130 частных домов.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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